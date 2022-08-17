獨行俠殺進今年以總教練奇德（Jason Kidd）、明星控衛東契奇（Luka Doncic）領軍殺進西區冠軍賽，最後1勝4負敗給勇士。老闆庫班（Mark Cuban）認為現在的球隊已經有足夠戰力，不急著再補進另一位球星。最重要的是累積團隊經驗，就像勇士那樣。

庫班本周接受美媒《Bleacher Report》專訪說：「當我們輸掉西區決賽，我不認為是陣容不夠強，我覺得勇士值得被讚賞的是他們的球員一起打了很久，他們的執行能力非常驚人，這方面是整體知識大過於陣容。他們在困境時知道該怎麼做，我們沒有那種經驗。我們已經10年沒有突破季後賽首輪了。」

獨行俠自2011年摘冠以來，有6度殺進季後賽都是「1輪遊」，唯有今年在新帥帶領下勇闖西決。庫班能夠體諒球隊打不贏勇士，畢竟那是一支身經百戰的王朝球隊，獨行俠的主將東契奇也才23歲。「經驗無法透過模擬獲得，你必須身歷其境。當我們看塞爾提克與勇士的總冠軍賽，可以看出塞爾提克有很棒的陣容，但是勇士表現更好。」

獨行俠的得分主力之一布朗森Jalen Brunson）季外續約失敗轉投尼克，庫班還對勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）有很高的評價，稱讚是他挺身出來打敗了獨行俠，外界也開始討論獨行俠拿出小哈達威（Tim Hardaway Jr.）和首輪籤來交換的可行性。