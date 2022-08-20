新北首推跨縣市「2022北北基桃家長教育論壇」活動，今(20)日在新北高中國際會議廳舉行，邀集家長們攜手關心教育最新教育議題，參與教育政策，另外為因應疫情，論壇採用虛實整合模式，現場規劃200位家長參加，同時採線上直播，可容納1200位家長同時參與，線上與會者也可同步留言發問，現場會即時回饋。

此次論壇主要由新北市中小學家長協會、校長協會以及財團法人海山教育基金會聯手發起，對於最近重要教育議題，如「後疫情時代遠距教學的衝擊」、「品格教育重返校園之反思」、「學用落差」、「技職分流」及「108課綱實施3年現況反饋」等議題，邀集新北市、台北市、基隆市、桃園市家長一同關心，並就各縣市實施遭遇不同的問題，供現場論壇主講人、與談人帶領深度討論。

活動發起人、新北市中小學家長協會理事長梁子緒表示，只有家長也一同參與關心的教育，才能讓教育政策發揮最大正向力量，透過家長的觀點，可以反映不同面向的教育實務問題，這正是本次活動發起的初衷，透過促成親師生的緊密合作、擴大家長參與教育政策層面，才能凸顯教育問題並謀求專業解決問題的策略。

教育局長張明文表示，新北市教育局所推動的各項政策，向來鼓勵家長踴躍參與，而新北各教育階段的家長參與度高，讓新北教育有許多領先全國的實績，如教育經費全國第一超越各縣市政府、在地就學率朝向8成邁進，建立完整優質的教育體系。

他指出，不論是幼兒園的增班數及托育總數，新北市均冠於全國，各項體育運動館藏、技職教育推行也獲教育部認證，未來會不斷精進設備、課程發展、教師專業及導入各項校園科技數位化模式，成就新北好教育，在地好就學。