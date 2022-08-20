彰化市七壙先人墓，可能是目前最「和藹可親」的墓吧。

此地為車友最佳休息站，不但有廁所，旁邊還有一些健身器材，而且在大馬路邊很好找。 過去傳說有布袋戲班成員七人命喪於此，但有文史工作者訪談耆老，有部分說法是僅有三人，但實際到現場看墓碑，實為四人，而且看來就是一家人，究竟傳說的真實性有幾分，頗值探究。

墓碑上書：「鹿溪 顯祖考爾彩王府君洎 祖妣翁孺人 左祔伯儀王府君右祔仲亨王府君佳城 道光癸未年蒲月 孫觀瀾濤同立石」

此墓碑型制特殊，一般都是豎碑，這種橫碑很少見，因為橫碑若遇先人頭銜太長，勢必得換行，較無整齊之美，而碑身較低，年久月深較易被蔓草遮蔽，當初如此選擇不知何故？

此外這碑提供了不少資訊，年代為1823年，先人來自鹿溪，也就是鹿港，如若沒有風水考量，為何未歸葬故鄉呢？

同葬的四人分別是王爾彩夫妻及王伯儀、王仲亨兄弟，立碑者為王家後代觀瀾和觀濤兄弟。若按照傳說有七人，其他三人哪裡去了？據李繼賢在鹿港所做的田野訪談，此墓原本由善心人士所立，因不知戲班人員姓名，一開始未立墓碑，現碑為後來王家子孫所立。 我推測若鹿港耆老所說亡者僅三人的說法為真，則有可能亡者是王府君和他的兩個兒子，翁孺人是後來才與夫君合葬。

又府君與孺人之稱呼，有時可推測墓主或有官銜，但不是絕對，一般如果有功名官銜的話，會刻在墓碑上，比如幾品、某某大夫之類的，此墓主可能沒有功名官銜，故此例中，府君和孺人僅為雅稱。

行筆至此，試圖來恢復一下現場狀況：

王爾彩父子三人和戲班人員四人（這四人也許是後場）至八卦山演戲，遇鬼受驚身亡，一開始有熱心人士協助後事，後王家得到消息後，家屬遂將一家人葬於現地，後妻子去世後也合葬於此，其餘四人則另由各自家人領回重新安葬。

另有一說法是亡者之一其實是黃俊雄祖父黃馬的師父——「圳師」，但黃馬1863年才出生，此墓1823年已立，年代對不上。

以上是個人對此墓碑的一些觀點，歡迎大家一同討論。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。