大陸與美國的兩強競爭逐漸白熱化，美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）接受「Wall Street Week」節目訪問時表示，市場有關大陸經濟規模將超越美國的預測，類似20世紀市場對於日本和俄羅斯的看法，但最終日俄兩國經濟都沒能超越美國。他同時提到，大陸經濟想超越美國，未來將要面臨四大挑戰。

綜合外媒報導，桑默斯列出北京政府未來面臨的各項挑戰，包括龐大的金融危機、推動未來成長的動力不明確、介入廣大企業的情況日益增加，以及大陸人口結構問題，即大陸勞動年齡人口萎縮，以及老年人比重上升。

桑默斯提到，過去市場普遍認為，按照匯率的GDP總量來算，大陸經濟會在某個時間超過美國，但現在沒人能這麼肯定了。

桑默斯強調，市場回顧2020年對大陸的一些經濟預測時，就如同他們回顧1960年對俄羅斯，或1990年對日本做的經濟預測一樣，但這兩國經濟最終都沒能超越美國。

最新經濟數據顯示，大陸7月零售總額、工業生產和投資全數放緩，這些數據都比經濟學家預期低，高盛、野村正在下調對大陸的經濟成長預期，認為今年只會成長3%，遠低於北京政府在3月設定的5.5%目標。