范少勳透露印象最深刻的時候就是每晚與大家的談心。（灰人文化傳媒提供）

《歡迎光臨-等你來家1》集結金鐘、金馬、金曲三金陣容，林美秀、動力火車、玖壹壹、范少勳。（灰人文化傳媒提供）

范少勳在全新實境秀《歡迎光臨-等你來家1》中擔任「顏值擔當」，最Young又最有活力的他，頂著一頭帥氣金髮負責木工、除草等工作，手腳靈活又反應靈敏的他一發現哥哥姊姊需要幫忙，就會主動積極去協助，堪稱節目的最佳小幫手，不僅協助尤秋興幫餵羊、小白兔，也會幫忙大廚顏志琳料理食材，還會帶遊客到後山導覽，幾乎全能的他謙虛說：「可能行政類型業務我就不太行了！」

身為演員的他，過去鮮少與歌手們互動，這次透過與玖壹壹、動力火車相處有了深層的交流，「印象很深刻的是和春風哥的相處，我真的很喜歡，我應該要很開心他也喜歡我吧，可以讓我有機會看到不同面向的他，晚上一起打傳說、聊天、聊車子聊夢想，真的是很有溫度的人。」他也特別提到洋蔥，「很喜歡洋蔥很有自己風格，不多不少，以為溫溫的不會叛逆，但有的時候小叛逆的就覺得超好笑！感覺沒有大風大浪會吹倒他的感覺！幽默的淡定！」

在員貝島拍攝2周最難忘的回憶？范少勳直指是與大家深夜談心的夜晚，他說：「大家坐在海堤上聊天的畫面，那個晚上聽到很動人的故事，也是比較少會認識到大家的樣子！每個人都會在不同狀態選擇出呈現的樣貌，那個時候的大家或許像是一起在公共澡堂裸體洗澡」，在島上留下美好的回憶，也對大自然環境做了有意義的事情，他也承諾要回澎湖走走，「有機會一定會再回去的，看看我種的珊瑚。」

至於拍攝前、殺青後有哪些收穫？范少勳坦言，剛開始帶著很大的想法想要去改變員貝，希望能讓員貝有更多更有特色的地標或是吸引人前往的賣點，但在當地生活後，他有了新體悟，「社區再生這件事，已經不是在單一方向，而是雙向的，也不再是想要改變而是延伸，像是觀點已經不單單是從外而內，因為喜歡因為了解，多了一個面向可以由內而外的發展！」《歡迎光臨-等你來家1》 10月8日起每周六晚間8點在華視主頻首播上檔、10月8日晚間10點在LINE TV、10月9日晚間8點在東森超視接力播出。