中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增22,397例COVID-19確定病例，分別為22,137例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,137例本土病例，為10,093例男性、12,041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,852例)，臺北市(2,618例)，臺中市(2,556例)，桃園市(2,438例)，高雄市(1,805例)，臺南市(1,345例)，彰化縣(828例)，新竹市(658例)，苗栗縣(649例)，新竹縣(643例)，屏東縣(574例)，宜蘭縣(536例)，雲林縣(466例)，基隆市(432例，南投縣(383例)，花蓮縣(361例)，嘉義縣(330例)，臺東縣(204例)，嘉義市(192例)，澎湖縣(135例)，金門縣(124例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為14例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、19例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至8月18日，死亡日期介於5月15日至8月18日。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為134例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(4例)、美國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國(各3例)、土耳其、法國及柬埔寨(各2例)、日本、紐西蘭、英國、印度、印尼、新加坡、泰國、荷蘭、香港、德國及瑞士(各1例)移入。另230例感染國家調查中。入境日期介於今年7月23日至8月20日。