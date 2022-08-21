曾多次救援柬埔寨詐騙受害者返台的YouTuber「好棒Bump」黃煦傑，上周才在最新影片發出不自殺聲明，沒想到卻出現民進黨支持者表示，警政單位開始打擊人蛇黑幫集團，要感謝提供資料的Bump，甚至喊出「冤有頭債有主」，許多網友看了之後直呼有夠噁心。

Bump在最新影片中曾提到，自從他開始踢爆各種詐騙手法、救援豬仔後，開始受到無數的恐嚇、壓力，甚至有黑道直接押著槍找上他的YouTuber好友烏鴉問，「你不是跟Bump很好？他住哪？」不過Bump強調自己非常珍惜生命，不會去做任何自己殘害自己的事情，「但是如果我哪天出了任何事情，請你們知道，今天的我就是明天的你們」。

蔡亦竹稱如果Bump被黑道找上也不會是他害的。（翻攝自蔡亦竹臉書）

不過有PTT網友發現，綠粉開始自動自發的在臉書發出感謝文，謝謝Bump提供資料讓人蛇集團被警政單位抄家，還表示冤有頭債有主，連實踐大學應用日文系助理教授蔡亦竹也在臉書發文，「他就救人啊，阿救到人家堂口被衝好幾個，現在有人要找他的話也不會是我們啊，我們又沒在國外開公司。阿有人要找他也不是我們害的啊，你好幹怎麼不去跟那些公司大聲一下看看？不是大家都很喜歡走黑暗英雄路線社會事口吻？可悲雜碎」。

對此，許多網友紛紛回應「想借刀殺人，有夠壞心」、「好像黑幫被掃他們不太開心一樣」、「借刀殺人，還要殺人誅心，這就是綠共」、「抄黑幫不是政府該做的嗎，噁心」、「這個心態真的好噁心喔」、「這種感謝就跟祝你不要被車撞差不多吧」。