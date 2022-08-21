彰化縣政府和弘道老人基金會攜手推廣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀活動，還有老中青三代齊聚一堂。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和弘道老人基金會攜手推廣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和弘道老人基金會攜手推廣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀活動。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和弘道老人基金會攜手推廣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀活動，90歲的鄭秀霞阿嬤也豔驚四座，還有老中青三代齊聚一堂、夫妻檔、祖孫檔等，活力四溢，王惠美鼓舞長輩不要常說自己老，「心境年輕，就是年輕」，要多元嘗試。

弘道老人基金會表示，連續3年舉辦理「我愛我的老樣子」課程，不少長輩們透過學習穿搭，生活變得多采多姿，封塵衣櫃多年舊衣服也被翻出來重出江湖，透過搭配再運用，跳脫了長輩於老的概念，藉著好好打扮自己，讓長輩更有信心。

這次走秀活動在登錄歷史建築的二林國小禮堂登場，特別有氣氛，四大主軸，串連花卉、童趣、運動以及老衣新穿，展現自信來走秀，現場洋溢溫馨熱鬧氣氛。

王惠美表示，過去很多長輩們都說自己已經「老叩叩」，今天走秀讓人眼睛一亮，變得「趴哩趴哩」，非常青春亮眼，人被稱讚年輕，就會感覺更有自信，心境決定了一切，鼓舞長輩要多元嘗試，把生活過得更充實、更快樂。

90歲鄭秀霞阿嬤說，一開始不好意思「出風頭」，但孩子、孫子鼓勵上課，每次秀出新穿搭，都很捧場地說好看，自己穿得好看，也覺得特別有精神。志工特別稱讚阿嬤會主動挑選好一整套的衣服，再詢問老師及其他長者搭配上的意見，期待下一堂課程，還會問要不要拍照等。

王惠美表示，彰化縣有589個村里，目前已有315個關懷據點，希望未來每個村里都有關懷據點來照顧長輩。接下來縣府也將規劃讓長輩嘗試打電競遊戲，打電動不是年輕人專屬的娛樂活動，很多長者在家打電競，心境延緩老化，最重要的是要把自己的身體照顧好，有好的身體，才有好的生活與品質。