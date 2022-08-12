南投縣65歲以上長者占19.45％，比例全國第4高；縣府為鼓勵長輩運動促進健康，在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、集集鎮及鹿谷鄉，總共設置9處銀髮健身俱樂部，數量全國第3多，還有合格的運動指導員，依個人差異規畫運動及團體課程。

現代工商社會，青壯年人忙於自己的工作與事業，放心不下的是家裡的長輩，而大部分長者，也希望自己能獨立自主，享有良好的老年生活品質，深怕體力不好或罹病，造成子女的負擔。

衛生局長陳南松表示，長輩運動可降低各種疾病的罹患率及死亡率，並且改善他們的認知功能、生活品質、情緒及社交參與，透過專業運動指導員的健康功能評估，提供個別化的運動指導，結合肌力、肌耐力、柔軟度、平衡及心肺功能的運動，更能改善行動能力及延緩失能。

衛生局針對參加健身俱樂部3個月以上的長輩，調查滿意度，60％以上長輩的滿意度達95分以上，97％以上的長輩滿意度達80分以上，且長輩經測試肌力及靈敏度，都有顯著進步；團體運動課程還可以交朋友，生活也會比較有趣。

陳南松表示，「活動活動，要活就要動」，許多長輩常認為平時從事農務，體力已經很勞動，不需再做運動。事實上，運動和勞動是不同的，勞動是持續從事相同的動作或負重，使肌肉筋骨疲勞；運動則是適度的訓練肌力，包括核心肌群的訓練，可加強心肺功能。

年輕人下班或假日會到健身房健身，訓練體能雕塑身材；長輩也可以到健身俱樂部運動，強化身心健康。