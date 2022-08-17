攤開許淑華的逢甲大學碩士論文案，2年前許淑華就面對質疑，說明漏掉載明出處，道歉止血，不過事隔2年後藍白狂打林志堅論文，綠營再度翻出炒冷飯。(本報資料照片)

南投縣長選舉綠營蔡培慧緊咬藍營許淑華論文抄襲，連日招開記者會要求許說清楚講明白，不過隨著林智堅退選，綠營選戰打法改變，行政院長蘇貞昌也公開表示，選舉應就個人與政見好好討論，讓台灣選舉向上提升；反觀南投綠營不談政見只咬論文，南投百里侯之爭會不會淪為看不見牛肉的烏賊戰，值得民眾觀察。

年底選舉倒數百日，民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文被台大認定抄襲，不僅被撤銷碩士學位，也讓他退出桃園市長選舉，而在爆發論文門事件時，民進黨傾黨而出，包括高雄柯志恩、南投許淑華，近日連蔡壁如也被挖出涉嫌抄襲，將國內選舉互撥髒水的風氣發揮的淋漓盡致。

前新竹市長林智堅為捍衛所謂的「清白」，主動宣布退選，此舉牽動全台選情，包括緊咬許淑華論文的蔡培慧，雙方連日隔空喊話，蔡培慧團隊呼籲勿仗勢壓迫審查，公開寫作過程和架構，而許淑華則喊出如論文被逢甲大學判定違反學術倫理而被撤銷學位，她會坦然面對，但若合格民進黨是否應該出來道歉。

攤開許淑華的逢甲大學碩士論文案，2年前許淑華就面對質疑，說明漏掉載明出處，道歉止血，不過事隔2年後藍白狂打林志堅論文，綠營再度翻出炒冷飯，讓外界質疑南投這場選舉是不是看不到參選人的政見與藍圖，只剩下互撥髒水的烏賊戰，這並不是民眾所樂見。