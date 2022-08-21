立委傅崐萁要求農委會提出真正能幫助柚農減少損失的具體方案，並要求主委陳吉仲負起全責。（報系資料照）

美國眾議院議長裴洛西本月初旋風訪台引發大陸不滿，禁止輸入台灣多項農產品，立委傅崐萁發文給農委會，要求提出協助農民的方案，卻得到一如既往「拓展外銷」、「國內行銷」及「多元加工」的鬼打牆答覆，讓農友無所適從，眼見中秋將至，文旦柚進入採收，傅再次要求農委會提出實質且具體性措施，更要求主委陳吉仲負起全責收購滯銷柚果，解決農民血本無歸的問題。

再過半個月就是中秋節，文旦柚進入採收期，怎料大陸海關總署在3日緊急宣布暫停進口台灣的柑橘類水果，包含文旦柚，由於花蓮瑞穗鶴岡文旦柚遠近馳名，栽種面積共約800公頃，若以每公頃產量20公噸計算，今年預計可產出1.6萬公噸，占全台產量的四分之一。

據統計，去年全台文旦柚外銷總量為7047公噸，其中大陸為4821公噸，從花蓮瑞穗出口的數量約2500公噸，佔比超過一半，花蓮縣政府估計今年恐有1100公噸受影響，占花蓮總產量6.5％，不少柚農擔心滯銷問題，甚至影響市場價格。

傅崐萁本月5日緊急發文給農委會，要求具體提出協助農民的方案，農委會10日回函說明因應措施為「拓展外銷」、「國內行銷」及「多元加工」，由於這些措施在還有大陸市場時就已在進行，認為農委會彷彿在鬼打牆，回覆依舊老調重彈。

傅崐萁表示，文旦柚受限於華人市場，外國人不過中秋節，少吃文旦柚，開拓東南亞、日本、歐美等外銷市場實屬不易，讓柚農無所適從，痛批「政府搞爛兩岸，農民率先完『旦』」。

傅崐萁今(21日)再度緊急要求農委會，儘速著手提出實質性、具體性的措施，包含包銷、認購、補貼、補助及收購等方案，真正幫助柚農減少損失，同時也要求陳吉仲負起全責，收購農民生產卻又滯銷的大果及小果，解決農民血本無歸的問題。

大陸海關總署本月3日緊急宣布暫停進口台灣的柑橘類水果，立委傅崐萁5日緊急發文給農委會，要求具體提出協助農民的方案。（立委傅崐萁服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）