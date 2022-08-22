巴基斯坦軍方和目擊者指出，今天清晨一輛卡車在巴基斯坦控制的克什米爾地區（Kashmir）墜入深谷，至少有9名巴基斯坦軍人喪命，還有4名軍人受傷。

巴基斯坦軍方官員表示，這起今晨4時左右的交通事故發生在舒賈巴德（Shujaabad）附近，當時卡車正要駛往巴格（Bagh）。

一位不具名的軍方官員說，卡車載有包括駕駛在內的13名軍人，7人當場死亡，其他人都受了傷，之後傷者被送到醫院，其中2人因傷勢過重不治。

當地警方指出，卡車墜入深達150公尺的峽谷。（譯者：陳彥鈞）1110822