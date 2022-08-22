政府「悠遊國旅補助方案」上路迄今，補助經費已剩不到一半，抓緊國旅補助「亮黃燈」的最後商機，台北晶華酒店強打「加碼補『住』．買一晚送一晚」超值住房專案，9月底前週日至週三連續入住12坪精緻客房兩晚，第一晚4,100元、第二晚2,600元，搭配國旅補助最高可折抵2,600元，相當於第二晚免費，入住房客可以再享自助式早餐買一送一禮遇，以及高鐵車票75折起的加購優惠。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，國旅補助使用率已超過五成，市場預估補助活動將於9月初提早結束，晶華為鼓勵民眾把握機會多多利用政府美意，趁勢於暑假結束前，力推「加碼補『住』．買一晚送一晚」超值住房專案，為房客安排三天兩夜深度放鬆的城市假期。房客能於住宿期間恣意使用飯店內的休閒設施，還能至北市唯一的池畔星空電影院，在清涼夏夜中觀賞精選電影，針對喜愛美食與購物的旅人，也可以至酒店內八間餐廳品嚐各式料理，並到擁有「全台精品首府」美譽的「麗晶精品」盡享購物樂趣。

除了提供優惠價格外，晶華酒店也了解民眾想要好好待在飯店內放鬆、放空的心，極力規劃體驗設施、豐富旅人的精彩假期。今年獨家攜手世界級新媒體娛樂供應商「智崴集團」，於酒店地下一樓設置「先鋒號-個人式沉浸體感座椅」，房客頭戴高解析VR頭戴顯示器，即可讓五感穿梭於N次元之間，自由穿梭在雲霄，遊歷知名景點，更能潛入海平面，探索海底奇觀。喜愛紓壓療癒的旅人，則可以至酒店20樓的沐蘭SPA，在靜謐的休憩空間中體驗榮獲「富比士旅遊指南評鑑大獎」，並蟬聯六年「世界SPA大獎．全台最佳飯店SPA首獎」的SPA療程。