特斯拉執行長馬斯克周日宣布，特斯拉名為「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving, or FSD）的頂級駕駛輔助系統價格將調漲25%。

馬斯克在推文中表示，在FSD Beta 10.69.2廣泛推出後，FSD系統在北美地區的價格自9月5日起調漲為15,000美元。

目前特斯拉向符合訂購FSD資格的客戶收取12,000美元預付費用，或每月199美元的訂閱費用。

上一次特斯拉調漲FSD系統價格是在今年一月中旬，將FSD訂購價格調升為12,000美元。

馬斯克在推文中並未提到FSD的訂閱價格是否也跟著調漲，特斯拉也尚未回應媒體要求提供更多信息的請求。

所有特斯拉新車都會配備名為「自動輔助駕駛」（Autopilot）的標準型駕駛輔助套件，提供「交通感知巡航控制」（Traffic Aware Cruise Control）和「自動轉向」（Autosteer）等功能。而定價最高的頂級駕駛輔助系統FSD還提供「交通號誌與停車標誌控制」（Traffic and Stop Sign Control）和「自動導航駕駛」（Navigate on Autopilot）等功能。

但無論是標準型的Autopilot還是頂級的FSD，特斯拉都要求駕駛人在使用這些輔助系統時仍要專心開車，並隨時準備好接管車輛的轉向和剎車。這些技術並不會讓特斯拉電動車真的能完全自動駕駛。