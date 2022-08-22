《數位中介服務法》草案公布後，有民眾和相關業者擔心言論自由大幅降低，在受到諸多批評後，公聽會因而喊卡。對此，民眾黨立委蔡壁如除怒批「NCC的數位中介法，就是要把各個行政機關變成『小警總』」外，也要求行政院長蘇貞昌和NCC必須說明暫緩後會怎麼調整，等各界達成共識後再重新公布。

蔡壁如今（22）日在臉書表示，國家通訊傳播委員會（NCC）推出的《數位中介服務法》讓人民不安，「今天如果我們再不出來說話，明天我們就說不了話！」她認為，此法就是要把各行政機關變成小警總，不但擁有發動資訊限制令的權力，同時還接受各種名目舉報，利用法條的模糊地帶，無限擴大行政權、箝制人民思想和言論自由。

NCC暫停公開說明會在蔡壁如看來，只是為了避風頭，但民進黨有太多不良紀錄，等風頭一過馬上就把一模一樣的條文送進立院，隨後再藉由多數強勢通過，因此她要求NCC與行政院長蘇貞昌進行具體說明，暫緩後要如何進行修正，並在各界達成共識後再重新進行公布。

「NCC說這個《數位中介服務法》是要讓平台自律，但法案內容卻都是他律。給了政府可以箝制網路平臺的工具，卻聲稱只要你不觸法就沒事，這還是民主法治國家嗎？」蔡璧如提醒，總統蔡英文、綠委們曾經都是捍衛言論自由的人，「掌握了絕大權力的蔡英文，妳對得起相信妳的817萬選民嗎？」