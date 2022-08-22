合一(4743)新藥傳出捷報，今(22)日開盤跳空鎖在漲停板，新藥族群大受激勵，智擎(4262)、杏國(4192)全數飆鎖漲停，興櫃市場的台睿(6580)、台新藥(6838)漲幅一度在2成左右。母憑子貴的中天(4128)及杏輝(1734)也緊緊鎖在漲停板。

智擎胰腺癌一線用藥的全球三期臨床計劃將在第4季解盲，另外，標靶新藥PEP07，預計本季送件申請IND，目標下半年往一期推進。這是智擎第一個自行合成的新藥，目前有不少生技公司和國際大廠洽談，但因仍處早期發展階段，希望能有更多臨床數據呈現，但未來不排除提早授權。

台新藥科用藥APP13007人體三期臨床解盲成功，將加快授權腳步，現階段已和美國知名外用藥品牌、跨國藥廠，以及眼科新藥公司正在洽談當中，力拚在年底前完成授權，計劃在明年上半年向美FDA申請藥證。

台睿新藥開發進度明朗，改變劑型為口服的化療新藥TRX-920預計在2022年年底送以505(b)(2)方式申請進入IND；VM-1118用於治療晚期神經內分泌瘤二期試驗，推估明年中解盲；與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，第一階段將在明年首季完成，病患以初期患者為主。另外，新藥瑞克西(Rexis)爭取敗部復活，適應症包括多重器官衰竭及重症病人治療，10月結果將會出爐。

合一傷口外用乳膏Bonvadis(ON101)通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性（Substantial equivalent）認定及上市許可。合一表示，將儘速對接受以美國FDA 510(k)簡易註冊國家，提出上市申請。而在新藥方面，目標2025年完成美國NDA(新藥上市申請)時程不變。