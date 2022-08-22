國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營指控民進黨台北市長參選人陳時中黑箱疫苗採購，陳時中反擊說資料都提供給立法院，蔣萬安自己還擔任立院疫苗採購調閱小組召集人。對此，蔣萬安總部發言人黃子哲說，蔣萬安當時去看了資料，關鍵資料全被塗黑，鬼才看得到，「找九天玄女來都看不到！」

對於蔣萬安質疑疫苗採購黑箱，陳時中陣營反斥蔣萬安身為疫苗採購調閱小組，批蔣萬安問政不用心，只作秀不做事，秘密會議資料都沒認真看，開放調閱兩個月都在混。

對此，黃子哲表示，蔣萬安去看了，也都有簽到，但據蔣萬安所述，重要關鍵資料都被塗黑，包括疫苗單價、採購數量、到貨時間、履約時間，全部都被塗黑，內容一半都被遮掩，是七月半看到鬼？這種資料鬼才看得到，「找九天玄女來都看不到！」

黃子哲也質疑，衛福部提供給立委資料，刻意只提供英文版，而沒有給中文版，居心叵測，陳時中既沒提供中文版，又把資料的所有重點全部塗黑，「這是你的遮羞布嗎？」

至於指揮中心指揮官王必勝一大早開記者會公布疫苗採購價格，對此，黃子哲表示，王必勝只是把所有數量跟價格都攪和在一起，只告訴了單價，重點是個別疫苗採購了多少？用什麼價格採購？有沒有藏污納垢？還是依然不知道。

蔣萬安總部發言人李貴敏也說，以美國來講，美國前總統川普近期被搜索，美國有提供「公開版本」給大眾看，公開版本會被塗黑遮蔽，但是陳時中提供給立法院秘密會議的，居然就是這種「公開版本」，都開秘密會議了，還把訊息都遮蔽起來不給立委看。

台北市議員參選人柳采葳也指出，輝瑞2022年6月29日新聞稿就指出，收到首批1.05億劑疫苗，美國政府將會支付32億美元，美國政府還可以選擇購買多達1.95億額外疫苗使用量，新聞稿清清楚楚，日本、慈濟也都公開，這些資料都公開，「我們應該也要用選票把陳時中從政壇上封存30年，他若當市長，重大會議紀錄也拿不出來。」