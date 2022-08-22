台中市神岡區公所昨日於神馬郡休閒農場舉辦「報告班長荷松在憲~全民國防一日阿迷」活動，現場除有薩克斯風、排舞表演、軍人形氣偶帶動跳；另外還有軍種特色體能闖關、野戰生存互動體驗、跳傘著裝暨跑線開傘等航空特戰特色體驗、國軍簡易裝備靜態陳展等活動，充分發揮寓教於樂。
警方指出，豐原警於現場針對國軍兄弟以及現場民眾進行犯罪預防宣導，免費贈送宣導品，讓民眾除現場體驗及玩樂外，也能吸收防範犯罪新知，更針對近期頻傳的國外海外求職、借貸詐騙加強進行宣導；提醒民眾切勿輕信，留意身邊親友、家中青少年等是否突有出國計畫，避免遭受人口販賣詐騙。
豐原分局長劉安杰說，近期海外打工詐騙頻傳，詐騙集團在臉書及社群媒體上刊登相關徵才廣告吸引民眾上鉤，提供代辦護照、簽證、免費機票、機場接送、安排食宿等一條龍服務；看似夢幻，但當你上了飛機卻是夢靨的開始，人在國外的民眾常求助無門，且救援不易。
劉安杰強調，警方近期針對此項詐騙手法加強宣導，就是希望避免國人再度受騙上當，海外求職詐騙多；如有相關疑問請撥打165反詐騙專線確認查詢，多一分確認少一分風險。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。