【旅奇傳媒/編輯部整理】由基隆市政府舉辦的「基隆潮境海灣節」，為基隆每年夏天最受期待的海洋活動之一，日前在碧砂漁港舉行活動記者會。今年規劃以「基隆帆船賽」、「潮搖滾音樂祭」、「海洋體驗營」及「漁村探訪」等系列活動，而「潮海洋」在暑假期間已率先展開，透過無動力水上體驗活動帶民眾感受多元海洋樣貌。

眾所期待的基隆帆船賽及潮搖滾音祭，也將在8月28日於碧砂漁港重磅登場，將由基隆市政府與基隆區漁會攜手，以熱鬧的音樂及新鮮澎湃的海鮮啤酒等，邀請大家從早到晚欣賞精彩的帆船賽及一起享受潮搖滾音樂、大啖新鮮美食，攜家帶眷感受熱情及甩開煩惱。

▲「潮音樂」山海市集，串聯山海美味及文創產品的展售。※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。 圖：基隆市政府產業發展處／提供

【提醒您：禁止酒駕／飲酒過量有礙健康】

潮搖滾 海派搖滾人情味 帆字輩站出來

今年基隆潮境海灣節最受矚目的系列，則是結合基隆帆船賽，以《帆•不凡》為主題，在碧砂漁港舉行一場熱鬧非帆的音樂盛會，並攜手基隆區漁會每年最受期待的「海鮮啤酒節」共同舉辦。今年演出卡司有怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團及殺時間樂隊，搖滾樂團輪番登場，一起透過搖滾，嗨出屬於基隆的海派人情味，現場還有山海市集，串聯山海美味及文創產品的展售，將成為夏日最Chill的音樂饗宴，陪你度過最忘憂的海洋假期。

▲「潮搖滾音樂會」邀請搖滾樂團演出。 圖：基隆市政府產業發展處／提供

潮搖滾音樂會將在8月28日（日）下午13點熱情開唱！結合基隆區漁會與贊助品牌KOH COCONUT酷椰嶼攜手推出的限定美食「南洋石花凍」，以及瑪陵休閒農業區首次登場山海味滿點的「海味草仔粿」，山海雙重享用一次滿足！本次音樂會也特別邀請姓名中有與「帆」同音或同字者，前來參加活動即可享用限定漂浮啤酒一杯。現場還有各式優惠活動，例如台電潮節電專區「扭出小幸運」闖關抽家電及快問快答消暑冰棒、「買限定商品送台灣啤酒」的Happy Hour時段、「打卡IG濾鏡自拍照」OOHA氣泡飲送你沁涼一夏。好康活動數量有限，詳細資訊請鎖定官方網站！隨著疫情趨緩，開始展開防疫新生活，走出戶外，享受精彩的海洋體驗生活。歡迎一起來基隆，一起來感受海洋文化的美好！

▲活動現場將推出限定美食與啤酒。※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。 圖：基隆市政府產業發展處／提供

【提醒您：禁止酒駕／飲酒過量有礙健康】

潮海洋 乘上帆船迎風前行

帆船賽熱力報名中！最近比較帆？豔陽之下，在海上揚起船帆，看上去是幅賞心悅目的風景，而親自搭上帆船乘風破浪，又是另一種截然不同的嶄新體驗！睽違兩年的帆船賽事－基隆嶼繞島賽將於8月28日下午於潮境海灣重磅啟航，本屆更邀請三組YouTuber網紅參與賽事，一同感受帆船運動的魅力。

基隆市政府產發處黃健峰表示，今年基隆潮境海灣節，著重在潮海洋、潮漁村及潮音樂三大主軸；其中，「潮海洋」推出民眾最喜愛的無動力水上運動，包含帆船、立槳、獨木舟，帶領民眾從海上乘風破浪中學習海洋知識；而「潮漁村」則是以海洋文化體驗為主軸的導覽行程，帶領民眾走進漁村發掘漁村故事。潮海洋系列的親海活動，仍持續開放報名中，邀請大家這個夏天一起到基隆，直接感受到海洋的魅力。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

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