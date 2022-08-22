國人赴柬埔寨遭詐騙集團凌虐，影片瘋傳後引起民眾震驚、關注。無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，連網紅都忙著救援時，外交部卻態度消極，更大動作駁斥網紅繼續賣「芒果乾」，「把這些時間拿出來營救更多國人不是更好？」

黃希賢在臉書表示，網紅「好棒Bump」赴柬埔寨拯救受困國人，引起社會關注，朝野立委也動起來前往營救。據警政署截統計至21日為止，受困的國人中已有72人被救援返國，偵破人口販運案共有25件、逮捕75人，航警局自7月迄昨成功勸阻29人出境。

「沒想到，外交部卻忙著反嗆網紅『以訛傳訛』！」黃希賢認為，外交部長吳釗燮只專注在駁斥國人的質疑，凸顯執政者的傲慢，霸佔公家位置、享盡國家資源，卻對人民頤指氣使，蠻橫霸道。

此外，外交部對於是否設立救援平台仍稱「待研議後，視實際執行救援任務需要規劃辦理」，讓黃希賢忍不住批，「當大家都在關注、設法營救受困的國人時，僅剩外交部在忙著駁斥網紅，並繼續販賣抗中保台「芒果乾」，奉勸把這些時間拿出來營救更多國人不是更好？」