民進黨桃園市長參選人鄭運鵬22日宣布競選辦公室總幹事由立委黃世杰接任、政策平台召集人則由副祕書長林飛帆出任，鄭運鵬也曝林飛帆已在桃園住2年，白天中央黨部服務、晚上回到桃園居住，習慣北北桃生活圈的生活模式，熟悉桃園，加入「桃園隊」後上班就從桃園到桃園。鄭運鵬也幽默說林是他「小時候的偶像」，相信從太陽花學運領袖到近年政治、人權、國際、國家安全議題，可以讓桃園市政跟國政、國際接軌，「相信飛帆的名字有非凡的能力！」

鄭運鵬表示，民進黨副祕書長林飛帆在桃園已經居住2年，了解桃園，在自己擔任林智堅競選總幹事期間，就一直邀請林飛帆來桃園協助，但當時中央黨部要處理全台選務比較忙，沒有辦法立刻做出判斷。

鄭運鵬說，在蔡英文總統確認徵召自己代表民進黨參選桃園市長後，他第一時間就跟中央黨部提出需要增加戰力的需求，首選就是林飛帆，很高興他在不到一個禮拜的時間就加入「桃園隊」，以後他上班就從桃園到桃園，讓團隊增加新的戰力。

「林飛帆是我小時候的偶像！」鄭運鵬幽默說，林飛帆在太陽花時期的表現，讓關心時事、甚至國際媒體，都知道他這樣的年輕領袖，笑說過去林在中央黨部是長官，現在要接受自己的指揮。

「林飛帆有非凡的名字，也有非凡的能力！」鄭運鵬說，林飛帆了解國政、了解國際、也了解桃園市的生活圈，桃園是急起直追的城市，希望下一階段的政策、對外的說明和觀念，都可以帶到更國家、更國際層級的政策，一定不只限於青年政策，他相信飛帆能力，也很信任他，可以讓大家耳目一新。

林飛帆則說，桃園是六都之最年輕的都市，有很多就業機會，鄭運鵬針對未來青年就業提出初步三大招政策，未來會有更多後續的規畫。他認為年輕世代在桃園的就業發展、社會福利保障、教育的議題，都是桃園的年輕爸媽和桃園市民關注的政策，如何延續現在鄭文燦市長五星級的政績，繼續讓桃園在下一個十年有更好的發展，是民進黨刻不容緩的責任，未來會有更多更完整的政策規畫，一一公布。