陳姓男子稱遭詐騙集團上銬囚禁至手腕流血生膿潰爛。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

陳姓男子向警方求救。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

身背10年刑期陳姓男子，為躲避風頭、歸還積欠陳姓友人6萬元債務，向對方詢問柬埔寨打工機會，於7月帶著廖姓女友前往；未料，廖女遭人蛇集團威脅販賣器官，緊急向家屬求救。基隆市警局接獲通報，聯繫上陳男，追查到2名在台人蛇，法院裁定羈押禁見，並向上溯源共犯。

據了解，陳姓男子因積欠陳姓友人6萬元，加上近期因案要入監服刑，為躲避風頭和還債，詢問陳姓友人柬埔寨是否有工作機會，欲帶女友一同前往；陳姓友人透過管道，安排2人前往柬埔寨從事詐騙機房接電話工作，並免費替2人買機票、辦護照，於7月載送至機場搭機。

未料，近日廖女遭人蛇集團威脅要販賣器官，趕緊趁隙用手機向住在宜蘭家屬求助。基隆市警察局第三分局獲報後，與市刑大組成專案小組，警方因聯絡不到廖女，改尋找陳男，最終透過通訊軟體聯繫上。陳男證實是受友人介紹，並發出求救訊息，稱遭詐騙集團上銬囚禁至手腕流血生膿潰爛。

警方得知被害人是受陳姓友人介紹到柬埔寨打工，立即向檢院聲請搜索票，於暖暖區將人帶回偵詢，並循線查獲另名中間人，案經檢察官黃佳權複訊後，將2名在台人蛇，依涉犯人口販運重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲押獲准，並持續溯源追捕其他共犯。