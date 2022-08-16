受影響居民上午9時許陸續報到，拿取家中輕小貴重物品。（崔正綱攝）

受影響居民上午9時許陸續報到，拿取家中輕小貴重物品。（崔正綱攝）

受影響居民上午9時許陸續報到，拿取家中輕小貴重物品。（崔正綱攝）

受影響居民上午9時許陸續報到，先集合聽取安全宣導。（崔正綱攝）

受影響居民將家中輕小貴重物品取出。（崔正綱攝）

高雄市前金區自強一路83巷14日因施工不慎造成路面坍塌，造成7棟透天鄰宅一夕之間變成危樓，經過建商以及高雄市工務局搶修後，今日上午開放居民取家中輕小貴重物品，9時開始有受影響的居民陸續到現場報道，其中一名陳姓屋主氣憤表示，建商要負起責任！工務局在監督上有問題。

14日下午附近透天厝受到地面坍塌的影響變成危樓，當天晚間由高雄市政府以及新生里里長協助受影響居民暫時安置在旅館。

今日上午9時開放居民進屋取日常用品、貴重物品等輕小物資，也陸續有居民現身登記。共有20名住戶現身，新興分局也派遣29名警力到場配合工務局協助居民拿家中物品。

影響住戶之一陳姓屋主氣憤表示，建商要負責任！3月22號發生第一次，8月14日發生第二次，心裡感到很痛苦、傷心，晚上都睡不好，裡面重要的東西還沒拿出來。另外之前有塌過一次，陳姓屋主也抱怨工務局在監督上有存在問題。

另外陳姓屋主強調，7月29日晚間7時許，原本休息時間竟有工人進入工地開始施工，一直到半夜12時許，當時去看工地時還被施工人員嗆「沒有禮貌」，陳姓屋主懷疑當初就在做大樓拖基工程時就已經發現地下室滲水問題，才會派工人搶救。

育瑪建設董事長郭炳峰也到場，受訪時對於資本額只有3000萬元賠償能力的質疑，郭炳峰強調公司的資產能夠賠償得起受影響住戶損失；至於居民還未搬走的重大家具、家電，後續也會有二次搬家的時間，若是無法搬走的家具也會照價賠償。

郭炳峰表示，施工上沒有人員疏忽，是否是技術上的問題交由專業人士判斷，會保證就地重建，負責到底。