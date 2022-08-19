從事中古車買賣的綽號「鬼哥」男子，因急需錢還鉅額賭債，今年6月間向同行張男佯稱桃園市有輛進口車要以770萬元出售，張男找江姓友人集資帶現金北上看車，「鬼哥」以賣方突然變卦不賣了，持空氣槍搶走張攜帶的515萬元，得手償債後，在陳姓及林姓友人的協助下逃亡2天落網，檢方依強盜及使犯人隱蔽等罪起訴3人。

起訴書指出，住南投縣的41歲「鬼哥」，積欠綽號「強哥」男子470萬元賭債，還欠1家車行35萬元，急需錢還債竟對張姓同行設局「假賣車二手車、真搶劫」，在今年6月7日以通訊軟體Line向張男佯稱，在桃園市有1輛賓士二手車要以770萬元出售，張男相當心動，約隔天去看車。

張男除自籌515萬元、並邀江姓友人籌256萬元，兩人當天攜帶現金與「鬼哥」會合，同車前往看車，「鬼哥」佯裝賣方突然不賣車了，江男自行開車返回，「鬼哥」持預藏的空包彈槍指向張男胸口，恫稱：「張董，抱歉，錢我要拿走」，搶走他內有515萬元現金的包包。

「鬼哥」得手後，搭乘預先安排好的車輛先前往1家車行，歸還欠款35萬元，再轉往南投縣名間鄉歸還賭債，在林姓及陳姓友人的協助下共謀逃亡，3人開車從南投南下走南迴公路到台東投訴民宿。

3人在10日凌晨得知警方已循線追查，「鬼哥」將裝有10萬元贓款及存摺等物請林姓友人轉交家人作為安家費，2友人即各自返家後，均遭警逮捕；「鬼哥」獨自到苗栗尋友，也遭警拘提，查扣現金2萬元、勞力士手錶1只、空包彈1支及衣物等證物。

「鬼哥」、陳男及林男等人到案坦承不諱，檢察官依加重強盜、收受贓物及使人犯隱避等罪嫌將3人起訴。