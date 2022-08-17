不少人因為在網路上看到職缺寫著去柬埔寨工作，可以得到高薪，快速賺錢，便一股腦的前往，豈料，卻淪為詐騙集團控制，甚至被轉賣、性侵、摘器官，也使大家對詐騙議題議論紛紛，律師林智群也臉書粉絲團分享當兵時，看見軍中的其他士官兵，因為貪便宜而遭詐騙的情形。

律師林智群16日透過臉書發文，他分享當兵時發生的詐騙案，退伍前發生的事情，他提到軍中有位副連長買新車，其他的士官兵也很恭喜副連長，也因此，副連長很開心的分享買車心得，表示「車子是用低於市價很多的價錢買的，大概是6折還是7折吧！」。

副連長也繼續說「因為要一次給現金，我也是半信半疑，不過因為條件太好了，我還是給錢了，後來真的有拿到車！」。

所有人聽完副連長買車經驗後，都非常激動，並認為副連長人緣很好，應該不會騙人，而且，車子也買回來擺在大家的面前，這假不了，因此，許多人也搶著要透過副連長買車，打著如意算盤，要買進來再轉手賣出去賺差價，甚至還有人要借錢買車賺錢。

於是，副連長便將買車業務介紹給想買車的士官兵們，大約有7到8個阿兵哥、軍士官下訂了，並且也將錢付了，豈料該賣車業務卻「消失不見」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「你（妳）可以善良，但不要放鬆對這個世界的警戒」、「詐騙案的共同點就是你要他的利，他要你的本」、「副連長是不是被那七八個人打到掛在牆上了」、「不要貪小便宜，也不要相信任何人，一手交錢一手交貨，是不變的法則」、「世間事，不合理，必有鬼」、「以前部隊詐騙時有所聞呀」。