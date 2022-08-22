P. LEAGUE+高雄鋼鐵人22日宣布第3位洋將，美國籍的鐵米（Femi Olujobi），主打4號位置，NCAA大學期間是得分、籃板的「雙十製造機」，禁區破壞力十足，去年在馬其頓聯賽打球，協助母隊MZT Skopje Aerodrom奪得冠軍，他也獲得最佳外援以及入選年度第一隊。

鋼鐵人宣布第三位洋將之後，將會持續補強的腳步，滾動式調整最佳隊形與最強戰力，讓鋼鐵人以最佳狀態在新賽季出發。

鐵米現年26歲，身高206公分、體重114公斤，主打大前鋒，雖然身材不高大，但鐵米擁有過人的活動力與爆發力，以及靈活的腳步，在禁區的破壞力十足，也有補防意識，進攻上擁有優異的投籃能力，可以拉到中長距離的投射，攻擊範圍非常廣。

鐵米2019年展開海外職業旅程，先到立陶宛一級聯賽替Lietkabelis出賽，之後經歷北馬其頓聯賽以及法國甲級聯賽的洗禮，於法國期間加入ESSM Le Portel，出賽29場，場均拿下9.1分、3.4籃板，去年在馬其頓聯賽期間協助母隊MZT Skopje Aerodrom拿下冠軍，他也獲得最佳外援以及入選年度第一隊的殊榮。

總教練格魯諾維奇表示，鐵米和釩斯兩人都是非常年輕的好手，除了打4號位外，未來會希望他也可以扛到5號位。格魯諾維奇說，他認為鐵米的進攻技巧相當不錯，擁有優異的投籃能力，最重要的是他防守的侵略性非常高，這對球隊而言是非常重要的一環。

鐵米和釩斯一樣，球隊在取名的時候都有小巧思，鐵米的名字Femi的「Fe」為化學元素「鐵」的化學符號，因此取名為「鐵米」，而「鐵」與「釩」共同都為組成「鋼」的重要元素，球團也期待鐵米與釩斯這兩位年輕洋將能盡快融入鋼鐵人隊形，發揮最大戰力。