「3X3.EXE PREMIER聯盟賽」登台第三年，持續造訪國內各縣市、各地知名景點舉辦賽事，今年首度前進雲林，21日在雲林溪河畔進行南區男子組第五回合賽事，由高雄躍陽國際笑擁第2冠。

3X3.EXE聯盟賽首次來到雲林，選在整治後的雲林溪河畔進行，緊鄰斗六市區，呈現「街頭籃球」風格。而雲林首次迎接最高規格的3X3籃球賽事，成為縣內大事，副縣長謝淑亞今天親自出席開幕典禮，並為賽事開球。

夏日的戶外籃球賽，場上「熱」力十足，對於在場上拚戰的選手也是不小的考驗。而南區常勝軍、去年總冠軍高雄台塑公司，今年前四站賽事已拿下3座單站冠軍，但今天在雲林出師不利，無緣四強。

本站南區四強賽出現新面孔，彰化紘亞實業及今年首度參賽的高雄肯塔基美語都是初次在四強亮相，而兩軍交鋒，由彰化紘亞實業以19比9勝出，搶下冠軍賽門票。

另一場四強賽由高雄躍陽國際以21比7擊敗台南DEUX野獸晉級，冠軍賽則靠著張皓鈞、吳信賢合計送出5顆兩分球，出賽4人各有貢獻，比下彰化紘亞實業駱俊銓個人4顆外線的狙擊，最終以21比11拿下勝利。

這是高雄躍陽國際繼7月初台北站後，今年第二度拿下單站冠軍，張皓鈞則是首度榮獲單站MVP，賽後全隊依照奪冠「慣例」在頒獎台上獻舞，雲林縣政府新聞處處長羅楚東、EXE聯盟台灣區執行長吳岱豪也一同和冠軍隊應景的跳了一段《我站在雲林》。

今年聯盟賽已進入下半段，下周賽事將繼續南下，於高雄進行男子組北區第七回合、南區第六、七回合，以及女子組第四回合賽事。歡迎所有喜愛籃球、關心3X3賽事的朋友到場觀賽，一同感受賽事熱力。聯盟賽所有場次皆提供網路直播，可在3X3.EXE及Absolute3x3 YOUTUBE頻道、Absolute3x3臉書粉專收看，更多詳細的資訊，請上Absolute3x3臉書粉絲專頁Absolute 3X3 Basketball | Facebook。