雲林永遠的女兒鄧麗君，中秋節前夕將再現雲林縣立體育館。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林永遠的女兒鄧麗君，中秋節前夕將再現雲林縣立體育館。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林永遠的女兒鄧麗君，中秋節前夕將再現雲林縣立體育館。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府將於9月9日晚間7點，中秋節前夕於雲林縣立體育館舉辦《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》，以此紀念雲林永遠的女兒、一代傳奇歌后「鄧麗君」，縣府並於CORNER MAX大角落多功能展演館舉行記者會，邀請此次演唱會重量級卡司之一的台語情歌王子許富凱、雲林縣長張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富出席，更首次讓2位雲林女兒鄧麗君與張麗善世紀同框。

此次音樂會將邀請金曲歌后徐佳瑩、主持和創作俱佳的全能藝人炎亞綸、台語情歌王子許富凱、靈魂聲線的魅力女聲王若琳、新秀樂團告五人等重量級歌手、樂團，與鄧麗君一同「跨時空對唱」，集合多類型能量爆發的表演藝人在雲林熱情開唱。許富凱在記者會現場特別獻唱經典歌曲《千言萬語》，表示為了此次演出，還特別「與鄧麗君一起提前練團」，希望屆時在舞台上能有最完美的演出。

張麗善透過視訊說，此次音樂會克服眾多困難才得以順利成行，其中最大的挑戰在於「如何讓鄧麗君在場館現場與歌手順利對唱？」，在「影像視覺」上，運用了浮空投影的虛擬人像，藉由好萊塢頂級視覺特效技術「虛擬數字建模＋實時動作捕捉＋人工智能＋機器學習＋即時渲染」，以沉浸式舞台體驗，全息影像的呈現方式重現鄧麗君的優雅神韻，將鄧麗君身影活靈活現地展現在觀眾面前。

在「音樂層面」上，由專業樂團經過重新編曲後，搭配現場樂團演奏，讓鄧麗君美聲天籟現場演出，帶來多首經典歌曲，例如《小城故事》、《月亮代表我的心》、《我只在乎你》等，重現一代歌后的絕妙風采。

陳璧君指出，此次音樂會最大的特點包括「鄧麗君虛擬人與藝人對唱最多首經典歌曲的一次」、「以往鄧麗君演唱會是以中文歌曲為主，本次製作全新外文歌曲，首演於雲林」、「除可聽到耳熟能詳的華語歌，還可以觀賞虛擬鄧麗君首次演出的外文歌曲」、「鄧麗君虛擬人、歌手、現場樂隊全部Time Code同步演出」。

民眾免費索票可選擇線下或線上2種方式，線下索票請至雲林設計中心YCDC（雲林縣斗六市大學路3段310號）1樓服務中心領取，8月19日起至9月9日止，周一至周五上午10點至下午5點，每人限領取2張實體票，數量有限贈完為止。線上索票可至線上平台Klook，8月19日起至9月9日止（線上票已索畢）。