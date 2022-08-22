新北國王籃球隊22日宣佈新賽季首位洋將，與上季季末加盟的牧倫斯（Byron Mullens）完成續約。總經理毛加恩表示，牧倫斯在季後賽的表現相當精彩，而他也在暑假積極的調整，相信牧倫斯以最佳的狀態進行完整的賽季，帶給聯盟相當的衝擊力！

擁有5年NBA資歷的牧倫斯，原本已經退役，但在新北國王極力招攬之下重回賽場。儘管將近一年沒有正式比賽經驗，例行賽前兩次出賽都還在適應，最終戰找回狀態，面對福爾摩沙台新夢想家繳出26分、18籃板，賽季平均17.3分、16籃板、2.7助攻、3阻攻。

季後賽與新竹街口攻城獅的系列賽中，牧倫斯終於展現球隊期待的身手，不只在防守端能夠與辛巴（Sim Bhullar）抗衡，進攻端也有亮眼表現，4場34.8%外線命中率，場均貢獻18.3分、11.5籃板、2.5阻攻。

「牧倫斯上季剛來的時候技巧生疏、體態也不是最佳狀態，但他快速的調整，展現了實力，我們新賽季很需要他的高度、強悍與經驗，」毛加恩表示，「休賽季期間牧倫斯積極的減重並進行更多技術訓練，我們很期待他新賽季的表現。他不只是數據面的貢獻，更是一名休息室領袖，他的經驗、活力與正面的態度，都是我們想要與他長期合作的原因。」

牧倫斯表示，很興奮能夠回到球隊，上季自己只待了短短一個多月的時間，這次終於能夠參與整個賽季。兩個多月前，新北國王與總冠軍賽就差那麼一步，這次他帶著最好的狀態回歸，目標只有一個，就是總冠軍！