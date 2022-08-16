江宏傑剖析獲勝秘訣，團隊整合要更快速。（MyVideo提供）

《全明星運動會4》由錢薇娟（左起）、郭泓志、江宏傑擔任領隊。（MyVideo提供）

《全明星運動會4》遭網友直指是全素人運動會。（MyVideo提供）

《全明星運動會4》紅隊領隊江宏傑，近日接受專訪，被問到本季被網友直指是全素人運動會，但收視率成功再創新高，江宏傑分析說道：「我覺得這季回歸到運動的本質上。」他表示此次賽季模式和真實運動員的賽季相似，「會有休息、訓練、比賽。我們兩隊在比賽時，另一隊就開始研究。」他也希望透過該節目，讓觀眾看到更多值得被看見的藝人明星。

他所帶領的紅隊在連輸3季後，有找到第4季的獲勝秘訣嗎？他點出「團隊的整合要更快速」並解釋：「因為團體戰滿多的，整合上自然要多下一些功夫，一個團隊會有前、後段班，前段班必須多扛點責任，把後段班的人慢慢拉起來，後段班的人也要辛苦一點，努力補上進度。」

《全明星》系列節目受到眾人矚目，會在意網友評論嗎？江宏傑坦言：「很少看（評論），但有看也不太會在意。」他認為自己不是真正的專業領隊，只要在過程中有感覺到自己在進步，就不會受外界評論影響，但仍會時刻叮囑自己，「還是要多加油」。

面對全新的賽制與隊員，江宏傑悟出全新的看法，「比賽一定是要派出最好的陣容，但因為我們賽季很長，能力不是前段班的隊員還是得要上場，去感受比賽的強度跟張力，在這個過程中，就可以提升他們的抗壓性或節奏。」他認為隊員這樣會隨時把自己準備好，隨時做好被派上場的準備，而不是每次都只讓強者去扛。遇到隊員挫折、迷惘時，江宏傑也會細心詢問，「要回到初心，你參加節目的用意為何，找回原本目標，如果你沒有目標根本不需要來。恢復期一定會有，必須調適到你當初來到節目的狀況，你當初參加節目是想拿冠軍還是表現？」

本季節目加入第三隊黃隊，由郭泓志擔任領隊，江宏傑觀察對方特質，「他應該是場上跟私下差滿多的一個人，在場上很要求，私下就比較像朋友。」至於自己的領隊特質？他笑言：「當然是暖心領隊，時時關心隊員狀況！」他也強調每個隊員都已經是成人，都要對自己的行為負責；他說深信節目走到第4季，隊員來的目標都很明確，他會盡力陪伴大家完成。最夯綜藝《全明星運動會4》在MyVideo同步跟播中。