近來柬埔寨詐騙事件瘋傳，也引來許多名人紛紛發文發表自身看法，曾任東森財經新聞台的美女主播劉芯彤昨(15日)對此表示，柬埔寨她去了兩次，兩次都到了她最喜歡的吳哥窟，若問她有沒有被最近的事件嚇到，還想不想再去吳哥窟？她直言：「我會告訴你，我此生還會再去」，並分享過去她到當地被領隊建議一招才能順利通過海關的方法。

劉芯彤說，第一次到吳哥窟是2012年，因為所搭乘的航空公司傳出欠債，讓她一度去不成，回來時還多住了一晚，因此發生靈異事件，6年後她再度啟程前往吳哥窟，發現這城市變化很大，不僅歷史文物開始有聯合國組織出錢幫忙修復，免稅店和賭場等一間間建立，「根據導遊所說，大部分都是中國人在當地進行的投資」。

除此之外，還有當地民眾的思想模式，劉芯彤說自己第一次去的時候，每到景點都可以見當地民眾討要東西吃，但第二次去時，民眾不再只是伸手要東西，而是很有商業頭腦的改賣起當地景點的明信片。而沒變的是治安，劉芯彤回憶第一次去時領隊提醒他們，過海關時記得「護照要夾帶一張一美金的鈔票」，這樣就不會被刁難，第二次去領隊沒特別提醒，正當劉芯彤驚訝以為收賄情況改善了，領隊則笑回：「不用各自付啦，我們旅行社已經處理好了」。

劉芯彤發文。（圖／翻攝自主播 劉芯彤臉書）

然而從兩次前往柬埔寨的經驗看來，劉芯彤印象最深的就是領隊的提醒始終沒變，請他們休息時待在飯店別外出，「因為市區的治安，即便過了這麼多年還是沒多大改善，時不時的路邊會有人因為餓肚子搶劫」，話雖如此再加上最近的詐騙案件，劉芯彤強調到當地旅行的經驗還是美好的，「我印象中的柬埔寨，是那個有著微笑國王、小吳哥夕照的美麗國度」，也願意再次造訪。

對此，其他網友回應說：「前幾年去了金邊，感覺老百姓是守法善良的，所以近朱者赤或是近墨者黑，是誰把他們的貪官污吏養大？人性本善或是人性本惡？」、「不要說柬埔寨這個國家或是人民如何！因為壞人是台灣自己人，他們只是換地方壞而已！」、「我08年去的時候還很安全的」、「我剛好疫情前的暑假帶小孩去吳哥窟一趟，那是美好的回憶！雖然小孩唉唉叫」。