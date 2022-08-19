台中葳格太陽季外第二波自由球員補強，19日宣布確定網羅上季效力PLG桃園領航猿的中鋒溫立煌加盟，新賽季將身披熟悉的45號戰袍，具有豐富內線經驗且擁有優異防守能夠鞏固禁區，他的加盟將更加厚實太陽隊的內線戰力。

身高200公分的溫立煌，生涯效力過SBL達欣工程、SBL桃園璞園建築及P.League+桃園領航猿，是今年自由市場中受關注的長人球員。總經理汪蔚傑提到從他在三民家商、義守大學時期，就對他有深刻的印象，是個聰明的球員，非常欣賞他在內線的表現。

除了後場實力提升之外，內線戰力補強也是球團在休賽季的重點，新賽季目標補足內線的高度和深度，總經理汪蔚傑提到隊上除了有原本的蘇奕晉及孫思堯等內線球員外，現在又確定補強了溫立煌，「藉由他過去的經驗、高度及場上運用的深度，可以幫助太陽隊更加鞏固內線戰力，過去2季他主要都是被賦予防守及對抗洋將的任務，新賽季期待他可以繼續承擔這個重任。」

「另外他優異的外語能力，也是我青睞他的原因，期盼日後能夠成為隊上本土球員和外籍教練、洋將間的溝通橋樑，這個賽季他將會有更多上場的空間及時間，希望他的加入可以幫助球隊朝向總冠軍邁進。」汪總表示。

溫立煌談到選擇加盟太陽隊的原因，「在我確定成為自由球員後，就收到了汪總的邀請，於是就開始洽談，最後也順利簽約，其實之前就有關注太陽隊的比賽，很喜歡團隊無私的球風，陣中有許多過去的老戰友，如今成為了隊友，對彼此都相當熟悉，團隊氣氛也十分融洽。今年對我來說會是全新的開始，希望我的加盟可以對球隊有正面加分的效果，我也會盡我所能扮演好自己的角色，完成球隊賦予我的任務。」