台南殺警案相關位置圖，凶嫌於1.3公里外的土城高中棄車逃亡。（製圖／陳友齡）

台南市警察局2名警員查案遭歹徒殺害因公殉職。對此，內政部長徐國勇痛批，殺害警察的這名凶嫌「天理不容、人神共憤」，他責成警政署務必立即緝凶，警員身上有1把槍和20多發子彈被凶嫌取走，所以他請警政署責成所有警察同仁，緝凶時要注意自身安全，遇有反抗，會大膽使用槍械，絕不客氣！

隨後，徐國勇話鋒一轉哽咽說，這2位員警都比他的孩子還要年輕，所以聽到消息，他非常的沉重，他要對家屬表達最沉重的哀悼，也請警察同仁務必全員動起來，將這位天理不容、人神共憤殺警的嫌犯，立即繩之以法。

有媒體詢問凶嫌背景，以及對立法院長游錫堃震怒說「一定要判凶嫌死刑」的看法；徐國勇表示，警方已掌握凶嫌相關背景，正全力緝凶中。游院長對此事心情也很沉重，此時此刻全國民眾的想法應該跟這個想法是一樣的，用「人神共憤」4字還不足以形容，最後，他要再次對2位警員的家屬表達最大的哀悼。