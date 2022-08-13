近來頻傳年輕人被騙到柬埔寨打工，結果遭詐騙囚禁，台南市警察局指出，共受理22起報案，目前已有5人回台，其餘17人已通報外交部，協助將人帶回來。但警方也說，家長心急如焚，聯繫在柬埔寨的孩子，有的卻不認為遭控制或被詐騙，而是「正常工作」，但也有人認為人身遭控制，欣慰終於能回家。

台南市長黃偉哲今天說，台南市警察局受理家長報案，稱孩子暑假去柬埔寨打工被騙，現在還有10多人尚未救回來。他提醒市民，除了自身多注意，也要提醒親友如果家有小孩要去柬埔寨打工，一定要拚命阻止。

台南市警察局指出，陸續接獲家長報案指小孩前往柬埔寨打工，擔心跟新聞講的一樣，孩子可能淪為被詐騙、囚禁等悲慘命運，目前受理22件當中，最年輕的僅17歲，多數為男生，只有2名女生。

但警方聯繫這些年輕人時，僅少數自認遭到控制，有的則覺得是正常打工，還覺得家人多慮了。不過，上周返台1名年輕人曾因遭囚禁，而向家人求救，由於目前人還在隔離中，待其隔離結束，警方會再進一步了解。

警方指出，目前受理22起家屬報案，其中已有5人返台，最早的一批是6、7月即已返台，有受害者返台後說，當初抱著不想當作業員等工作，經網友牽線得知柬埔寨打工機會，薪水誘人，抱著多賺一點錢心態前往，結果一去就被扣留護照，想回家還被毆打，被逼當詐騙集團騙台灣人，悔不當初，後來想辦法逃回台。

黃偉哲說，現在台灣國民所得快3萬元美金，柬埔寨則是1500元至2000元美金，「怎麼可能到那邊打工月領10萬元台幣，沒這麼好康」，他說，有這麼好的工作，他們自己人做就好了，這只是為了騙人去當詐騙集團。

黃偉哲呼籲，如果跟旅行團去柬埔寨玩ok ，但如果是要去打工就不ok，即使是公司整個帶出去，也不ok。