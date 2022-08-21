柬埔寨人口販運案 徐國勇：偵辦到底絕不手軟

近期台灣頻有民眾受騙赴柬埔寨打工，內政部長徐國勇21日陪同民進黨台北市長參選人陳時中赴士林慈諴宮媽祖廟參香時說，無論受害者是因什麼理由前往柬國，這些人都是我們的同胞，政府會積極營救，但目前約有370人困在柬埔寨，他也隔空向不法份子喊話「趕快出來自首！一定會找出你！」

徐國勇指出，政府跨部會合作營救滯留柬埔寨的國人，已經有很好的成果，而柬埔寨的內政部長和警方也已展開行動，台灣警政署、駐越和駐泰移民官也都在當地全力協助同胞，在河內、胡志明市的聯絡官也全力幫忙，僑委會則是動員台商提供資源，救助困在當地的台人。

徐國勇表示，這些被害人是我們的同胞，不管去那邊的原因是什麼，有些可能是基於比較不好的原因去，可能跟詐騙集團有關，可是不管怎樣，他們都是我們的同胞，面對同胞們在當地受到苦難，「我們都要把他們救回來！」

徐說，內政部和警政署、移民署早在1個月就從事相關法律研究，包括《刑法》第5條中明訂，不管其犯罪行為和犯罪結果都在海外，政府都有管轄權等規定，以及同法第296、297條，以詐術使人出中華民國領域外的相關法條，「應該很快會看到更好的結果出來，不過有些營救過程和程序不方便透露過多細節。」

他透露，昨天收到很多來自越南、柬埔寨及泰國各單位來的訊息，大家會一起處理這些事，「不希望看到有人用莫須有，或者不當聯結的事情來轉移目標」，強調警察機關、調查局及移民署對於非法行為絕對偵辦到底、絕不手軟。

談及中華民國國籍的加害人，他希望柬國在逮補這些加害人及犯罪者後，將其送回台灣，才能真正溯源刨根，將不法份子繩之以法，這幾天也會針對不良幫派強力大掃黑。

他說，目前掌握的被害人數落在370位上下，柬國警方已經開始掃蕩非法集團，其中又以中國大陸人最多，因為這是大陸一帶一路政策衍生出來的國際犯罪，被害人也以中國人最多，另還有新加坡人、馬來西亞人、越南人、泰國人及台灣人受害。

「你趕快出來自首！我們一定會找出你！」他也隔空向不法份子喊話，若有人供出不法份子因而破案的話，警方將予以減刑，呼籲犯罪者盡快自首，不應該將同胞騙去國外當作奴隸般對待，這是不應該的。