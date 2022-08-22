2022世界羽球錦標賽，寶島男單好手王子維首輪迎戰越南39歲老將阮進明，王子維兩局比賽都是一路領先，最終21比8、21比6，不到半小時就晉級32強。
這是王子維生涯第3度在BWF賽事對壘阮進明，兩人上次交手是2018年雅加達亞運，當時王子維直落二獲勝，這次對戰王子維的優勢更明顯，兩局比賽都沒落後，首局6比0漂亮開局，第2局則是7比1早早取得優勢，最終僅花28分鐘便收下勝利，將雙方生涯對戰變成2勝1敗領先。
下一輪32強戰王子維將面對中國大陸陸光祖，希望能有所突破，爭取生涯對戰首勝。
2022世界羽球錦標賽，寶島男單好手王子維首輪迎戰越南39歲老將阮進明，王子維兩局比賽都是一路領先，最終21比8、21比6，不到半小時就晉級32強。
這是王子維生涯第3度在BWF賽事對壘阮進明，兩人上次交手是2018年雅加達亞運，當時王子維直落二獲勝，這次對戰王子維的優勢更明顯，兩局比賽都沒落後，首局6比0漂亮開局，第2局則是7比1早早取得優勢，最終僅花28分鐘便收下勝利，將雙方生涯對戰變成2勝1敗領先。
下一輪32強戰王子維將面對中國大陸陸光祖，希望能有所突破，爭取生涯對戰首勝。
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