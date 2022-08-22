太極門親善文化訪問團赴瑞典、土耳其和美國，有26位領袖，鳴響世界之愛和平鐘，為世界祈福。（主辦單位提供）

8月22日是聯合國「國際宗教信仰迫害受難者紀念日」，聯合國NGO世界公民總會等近30個民團，在台灣大學應力館國際會議廳以「從太極門信仰人權迫害案檢視台灣法稅官僚貪腐現況」為題舉辦論壇。

主辦單位指出，台灣通過《聯合國反貪腐公約施行法》，然而今年2月底台灣貪腐問題卻被國際人權組織提送聯合國人權理事會，指出太極門案中一些官僚無視法院判決，以不正當的漏稅指控以獲取可觀的獎勵金。主辦單位呼籲政府在即將舉辦「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」國際審查會議之際，應真正打擊貪腐、廢止獎勵金、保障人民宗教信仰自由。

聯合國NGO世界公民總會主席Dr. Rene Wadlow致詞表示，太極門一直是幫助我們解決衝突、提倡人權、和平和永續生活的忠誠盟友，遭到台灣政府流氓官員的攻擊，我們深感悲痛。我們與太極門站在一起，堅持台灣政府應尊重國家公民的人權，保障人民宗教信仰自由，並歸還非法沒收的太極門財產。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞指出，良心、自由與人權是宗教信仰的重要基本價值；無論是個人、組織、社會和國家皆當尊重，並遵守此一超越世間法則的共識。唯有用愛與良心實踐宗教信仰自由，守護人性尊嚴，捍衛人權，才能打造人民安康、國家富強的良心良政，共創世人福祉。

中國宗教徒協會理事長明光法師表示，回顧2019年時任副總統陳建仁出席「台灣國際宗教自由論壇記者會」時，就曾呼籲全民一起打造免於宗教迫害恐懼的世界。然而2020年8月太極門卻遭受違法官員公權力迫害，修行聖地被違法拍賣並強行收歸國有。宗教信仰自由是現今世界的普世價值，宗教信仰不僅是人類的精神支柱，對於社會善良風俗的導正與道德規勸，都是強而有力的政府後盾。唯有上位者的良心與慈悲，才能消除宗教信仰迫害。

前台灣高等法院台中分院法官兼庭長袁從楨表示，太極門案有兩個很荒誕的地方，檢察官說他逃漏稅，把刑案起訴書送給國稅局徵稅，國稅局就照起訴書徵起稅。結果刑案被判無罪，稅捐機關竟還顢頇的繼續徵稅。憑常識就覺得極荒誕。第二個荒誕處是課稅從80到85年度，同一個事實基礎，80、82-85後來通通都沒有稅的問題，偏偏81年要繳稅還要罰，這不合事理。

主辦單位特別安排「良心啟航 祈福傳愛」儀典，為紛亂的世界祈福，與會人士分享心中祈福祝禱的一句話。現場與線上所有人共同靜心30秒，每個人都從自己發起的善心善念開始，為世人祈福，在和平祝禱歌祥和的歌聲中，共同為世界的和平祈願祝禱。主辦單位指出，「良心啟航 祈福傳愛」愛與和平全球祈福大會將於10月16日在台大體育館舉行，共同為世界的和平祈願祝禱。