「台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022」完整名單將於30日公布，米其林今（23）日率先公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，今年台北57家、台中37家、台南27家、高雄20家餐館及街頭小吃入選，合計共141家，其中台北、台中各有6家新入選。

米其林表示，入選「必比登推介」名單的店家，均提供「物有所值」的美食，消費者能以1000元以下價位（不含飲料）吃到3道優質料理。新入選名單許多為台灣菜與在地特色小吃，但也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選，更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類。

台北今年共有6家新入選必比登推介，其中雲南菜老店「人和園」、近年2次搬遷的「阿國切仔麵」均為遷至新址後再次入選，以雞肉料理聞名的「雞家莊」則自入選餐廳晉升為必比登推介。另外3家新入選店家為「川畝園」、「小小樹食」及「元味料理」。

台中6家新入選必比登推介的店家中，客家菜餐廳「牛稼莊」為搬遷至新店面後再次入選，「竹之鄉」、「鳳記鵝肉老店」、「好先生」3家以台灣菜入選，鄰近台中東協廣場的「越南你好」擅長北越美食，「小初店」則提供經典台灣小吃。

首度納入評選的台南共有27家獲得必比登推介肯定，為今年最多新入選必比登推介的城市。其中19家以小吃入選，囊括各式知名在地小吃，5家以台灣菜入選、其中3家專精宴會及辦桌料理。另有2家以粥品入選。

同樣為首次納入評選的高雄亦有20家入選必比登推介。其中，以9家專注台灣菜入選最多，6家以小吃入選。包括星級餐廳及必比登推介的「台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022」完整名單，將於30日正式公布。

米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示，儘管面對疫情，台北、台中、台南及高雄4城的餐飲業都展現出卓越韌性，在2022年的必比登推介名單中特別明顯。這份名單至少囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。

Gwendal Poullennec指出，米其林評審員首次將探索範圍擴大到歷史古城台南及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承數代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產美饌，必比登推介店家均讓評審員留下深刻印象，使2022年指南更呈現出在地餐飲的獨特與活力。