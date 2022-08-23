【旅遊經 編輯部報導】

台中有好山好水，為邀民眾一同CHILL遊美麗山城，享受名湯，自即日起至9月22日推「2022台中好湯 浴遊味境」相關系列活動，力邀溫泉業者、在地商圈及台中好禮協會等團體共襄盛舉，展現溫泉地區在地特色及伴手禮，齊力拚觀光，也同步邀請民眾到台中市的各溫泉區立秋之際來泡湯、享好康。

「2022台中好湯 浴遊味境」系列活動暖心登場，歡迎大家一同CHILL遊美麗山城

台中五大名湯，包括：谷關、大坑、東勢、烏日及后里的優質溫泉，為行銷台中好湯，活絡溫泉觀光產業，推動低碳旅遊及溫泉資源永續發展，觀旅局每年皆會辧理溫泉活動，去年因受疫情影響活動停辦，近期疫情趨緩，重啟台中好湯活動，熱情邀請旅客一同走進大自然，探訪台中市特色溫泉及參與在地活動，體驗自然環境賦予的珍貴資源與泰雅族原住民文化，享受疫後的新chill樂。

台中市觀旅局長韓育琪表示，台中好湯溫泉各具特色，其中最富盛名的谷關溫泉為弱鹼性碳酸泉，水質清澈，浴後皮膚柔細，可舒緩身心，來到谷關除可體驗在地文化，品嚐原民美食及鱘龍魚等料理外，熱愛爬山的民眾可挑戰谷關七雄，擁抱山林芬多精，如有體能上的考量，可選擇捎來步道，輕鬆愜意欣賞波光粼粼的大甲溪流及沿途綠意盎然的自然風光。

活動期間，特別在谷關溫泉巷裡裝置近百個紅白交織的藝術燈籠，營造獨特的日式風格，讓民眾不用出國也能享有度假氛圍；另外在谷關溫泉廣場上裝置一座大型文創藝術燈籠，讓民眾除享受免費足湯，更可以拍照打卡當網美。

邀請民眾搭乘大眾交通，低碳漫活旅行進谷關泡好湯，可搭乘中市公車153路，爬七雄、逛老街、走吊橋、嚐美食，也可從谷關搭865路公車上梨山風景區，來趟泡湯山林輕旅行。今年台中好湯溫泉季，除結合溫泉業者推出住宿及泡湯各項優惠外，觀旅局特別邀請旅遊KOL，由旅遊達人的視角及步調，介紹台中好湯溫泉特色，邀請全國民眾遊台中泡好湯，並結合台中熱氣球嘉年華活動，聯合行銷山城觀光旅遊！

此外，「2022台中好湯 浴遊味境」藝文活動，8月27日在谷關台電宿舍廣場閃耀登場，現場安排一系列精彩的藝文表演、創意市集及多元手作DIY活動，熱情邀請大家共襄盛舉，如手中持有「GO！享住台中」千元住宿抵用券的幸運兒，8月底前搭配悠遊國旅補助，享有全國最高2,300元折扣優惠；另也提醒防疫不鬆懈，請民眾旅遊時務必勤洗手、戴口罩、保持社交距離，遵守政府防疫規範，保護自己也守護他人健康，更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網 或台中市政府觀光旅遊局臉書粉絲專頁查詢。

圖片：台中市政府提供