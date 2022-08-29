民進黨台中市長參選人蔡其昌(左二)在綠營立委及民進黨提名的議員參選人陪同下，在第一天完成參選登記。(林欣儀攝)

九合一選舉今天起至9月2日開放登記，民進黨台中市長參選人蔡其昌由競選主委蘇嘉全、黨內立委及市議員參選人陪同登記，他說，搶在頭一天完成登記，是希望展現行動力，台中市這4年來被其他城市超越，他若當選將要急起直追，盼打造台中成為生活首都。

「市長換人，台中翻新」、「行動市長，議員全上！」民進黨提名的34名台中市議員參選人，與立委張廖萬堅、林靜儀、黃國書、莊競程等人高喊口號，展現團結氣勢。蘇嘉全說，蔡其昌選在登記第1天完成登記，表示他對市長選舉勢在必得，台中市須要有行動力、有魄力的市長，蔡其昌是不二人選。

蔡其昌則說，台中市政已經一再拖延、緩慢，市政在原地踏步，市民與他都迫不及待地希望嶄新台中出現，希望能有可以解決問能的能力、有行動力、可以與中央維持很好夥伴關係的市長出現，選擇第1天登記，就是希望嶄新的市長能出現。

針對日前綠營7名立委一起為蔡其昌領表，被稱為「最高規格領表團」，蔡其昌說，他們都是台中市民選出的民代，感受到過去4年市府對於爭取中央預算、解決問題等能力，與前市長林佳龍比起來天差之前，很擔心台中的發展怎麼辦；未來這些立委將成為蔡其昌分身、是個服務市民的團隊。

蔡其昌強調，他的團隊是行動的團隊、改變的團隊，接下來將近3個月時間，將用雙腳走遍台中每寸土地，告訴市民城市的未來在哪裡。