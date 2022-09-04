111年全國身心障礙國民運動會於4月9日至12日圓滿落幕，台中市代表隊此次共摘104面金牌、83面銀牌、34面銅牌，總獎牌數勇奪全國第2，成績創新高，更有27項目、34人次破大會紀錄及24項目、31人次破全國紀錄，3日舉行頒獎典禮，市長盧秀燕頒發高達2366萬餘元的總獎金，肯定選手與教練們的付出，並寫下多項大會與全國紀錄，此次賽會也是台中首次承辦，選手們在家鄉出賽，佳績頻傳，相當難得。

盧市長指出，今年度全國身心障礙運動會在台中舉辦，當時疫情雖嚴峻，但今年度比賽當中，台中仍創造歷史佳績，總獎牌數奪下全國第2名，能夠有如此好的成績，要感謝選手們經年累月的努力不懈，及教練的辛勤付出。

盧市長表示，全國身心障礙國民運動會為我國身心障礙選手競賽層級最高的綜合性賽會，這屆賽會台中市創造歷史佳績，其中桌球項目共獲9金、4銀、6銅，男子輪椅一至五級的團體賽金牌，由台中代表隊選手以優異表現全包；游泳項目獲15金、15銀、14銅，選手陳郁琪100公尺仰式7連霸、100公尺自由式、50公尺自由式兩項5連霸，選手陳世約更是從105年便開始稱霸至今，今年也維持高水準表現，將金牌留在台中。

盧市長進一步說明，在田徑項目部分表現更是亮眼，共摘51金、48銀、7銅，打破31項大會紀錄、27項全國紀錄，其中聽障田徑好手許樂在這次賽會也勇奪8金，3項打破大會紀錄、1項破全國紀錄，包含100公尺、100公尺跨欄、800公尺；男子田徑好手林建宏在這次賽事中獲得8面金牌，兩人也是代表隊中最多金的選手；其他田徑好手如鄭昆泓4金、3銀、陳昱豪4金、1銀、張慧玲4金、1銀，表現均相當傑出。

盧市長說，雖然身障選手有些不方便，但是表現比一般人還要好，除了大家的努力外，社會的愛也成就大家。未來要持續努力，台中市政府會成為大家永遠的後盾，希望113年再創佳績！

運動局長李昱叡指出，這次賽會台中市代表隊選手投入生命熱情、卯足全力角逐金牌，爭取傲人成績與榮耀，所有選手、教練及各工作團隊功不可沒，是最大的功臣；也感謝各單項委員會主委、總幹事支持台中市運動的發展，才能接連創造歷史佳績，未來市府將持續打造優質的運動環境，培養更多在地運動人才，厚植台中市體育運動實力。