針對外役監林姓受刑人返家逾期未歸，犯下殺警重大刑案，法務部23日表示，對於不幸罹難之兩名英勇員警，深感不捨及哀悼，更嚴厲譴責凶手，並責令矯正署檢討修正外役監受刑人遴選機制，修法從嚴遴選及落實審核把關，以提高重大犯罪者遴選門檻，包括將殺害警察等執法人員列為不得遴選。

此外，法務部也要求矯正署加強外役監管理及重新檢視返家探視等措施，以防範再犯或脫逃風險。

法務部表示，外界關心林姓受刑人逾期未歸後的處理過程，已於年8月15日，在警政系統為執行中脫逃人犯之註記，通知警方協尋，提供警方依照《刑事訴訟法》第88條之1第1項第2款規定，逕行拘捕執行中脫逃之人犯。

此外，有關38名死刑犯執行問題，法務部表示，現階段能依法執行之案件均已執行，目前38名死刑犯皆有司法救濟程序仍在進行中，均已向憲法法庭提出聲請裁判憲法審查，部分則聲請再審或非常上訴，要等司法程序終結，再依法後續處理。