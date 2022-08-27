台南警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監逃犯林信吾殺害，震驚全台，刑事局25日也公布花蓮自強外役監2名逃逸受刑人的姓名和長相，其中一人更是從今年3月就脫逃至今。對此，胸腔科醫師蘇一峰狠發出梗圖酸：「各位台灣人，你一年可以有幾天特休呢？」

據矯正署資料顯示，近10年共有4名受刑人從外役監脫逃，返家探視未歸共有45人，扣除林信吾，仍有2人未緝獲，這2人皆是因詐欺入獄的自強外役監受刑人，分別是25歲的康育豪，還有3年多刑期；以及29歲的許亞倫，原訂22日下午2時要返回自強外役監，卻失聯至今。

醫師蘇一峰今日在臉書PO出梗圖，上面寫著，外役監犯人康育豪今年3月返家，但「逾假未歸」直到8月25日才發布通緝，開酸「囚犯都能特休五個月，特休少於五個月的人，通通去反省」。對此，蘇一峰也問：「各位台灣人，你一年可以有幾天特休呢？」還附上一個翻白眼的表情符號。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言，「當兵都沒有享有這個特休」、「工作十幾年還是七天特休」、「囚犯不是勞工，不適用勞基法」、「工作一輩子還是只能7天特休」、「我就只能按勞基法」。