台南明德外役監逃犯林信吾殺害2名警察，驚動全台，無獨有偶，花蓮自強外役監受刑人許亞倫、康育豪也趁「返家探視」脫逃，其中康男更被爆出今年3月21日就已脫逃，至今5個月仍未被公布，花蓮地檢署上午指出，康男在脫逃隔日，立刻由新北地檢發布通緝;許男8月22日脫逃後，也在隔日發布通緝。

花蓮地檢署上午發布新聞稿表示，自強外役監獄康姓、許姓受刑人未返監而脫逃，檢察機關均已於接獲通報後依法發布通緝。檢方表示，康姓受刑人於今（111）年3月21日未返監報到而脫逃，監獄通報後，承辦案件的臺灣新北地方檢察署，隨即於同年3月22日依法發布通緝。

另許姓受刑人，於今年8月22日未返監報到而脫逃，經花蓮地檢署接獲監獄通報後，由承辦檢察官審認相關事證認其有逃匿之事實，立即於接獲通報當天即同年8月23日依法發布通緝。

該2位受刑人都是外役監獄至今未緝獲，所涉脫逃罪責，均已由檢察官依法偵辦。檢方仍將與司法警察機關全力偵辦並緝捕歸案，以確保社會安全。

據警方提供資料，康育豪特徵為濃眉、招風耳；許亞倫身高約169公分、中等身材、右眉上及左眼下分別有3顆星星及「-＋」符號刺青。

警方表示，2名受刑人從花蓮自強外役監脫逃後，可能藏匿全台每個角落，提醒員警及民眾查緝時注意安全。