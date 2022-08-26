台南殺警案引爆外役監人犯脫逃及通緝時間過慢的問題，法務部長蔡清祥今早親上火線說明，蔡清祥表示，外役監脫逃問題，已責成矯正署儘速查明原因及責任歸屬。本案調查期間，明德外役監典獄長杜聰典調離現職，靜候調查。至於台南地檢署通緝延宕問題，亦責成台高檢署查明台南地檢署，要求南檢提出報告，說明遲延通緝的原因及釐清責任歸屬。

蔡清祥強調，死刑的執行，只要法律程序的完備，可執行的，法務部會依法執行，他曾批准執行過2位死刑犯，「他是執法人員，一定會依法處理」。對於執行死刑規則有不合時宜，會傾聽各界意見，深刻檢討。

隱匿殺警犯逃獄，明德外役監典獄長拔官調離現職。(陳志賢攝)

隱匿殺警犯逃獄，明德外役監典獄長拔官調離現職。(中時資料庫)

此外，蔡清祥要求監所一發生人犯脫逃，必須立即請警方協尋，在發生2小時內，報請檢方立即依法發布通緝。

蔡清祥說，法務部今天下午召集專家學者一同與會，成員包括監所關注小組、司改團體、監所外部視察小組等，提供外役監條例修法及改善措施意見。

在修法前，外役監收容人返家探親，嚴加督導考核，除了回家立即向當地警察局報到外，每天亦須到警察局報到一次，監所隨時以視訊設備追蹤行蹤，返家探親動態，並留下紀錄。

另案發後已要求犯罪被害人保護協會執行一路相伴專案，每天均有同仁陪伴家屬，提供各項協助，仍會持續辦理。

蔡清祥說，「執行死刑規則」雖然在2020年修正要審核再審、非常上訴、大法官解釋，因為監獄行刑法要求要訂執行死刑的相關規定，於是沿用「審核死刑案件執行實施要點」，此要點早在1999年訂定，2005年修正就把聲請大法官解釋納入審查，不是2020年「執行死刑規則」修訂時所創設。