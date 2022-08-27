國民黨新竹市長參選人林耕仁27日把握假日，行程滿檔，一早先到風城盃全國槌球錦標賽，再參加身心障礙者中秋關懷活動，支持弱勢。針對蔡英文總統27日要來竹市，林耕仁要求執政黨面對殺警案，他也認為，網友批警政署作秀，以及殉職警員家屬反廢死，蔡英文需要表態。

林耕仁27日一早馬不停蹄，在市議員陳治雄、陳啓源，議員參選人吳旭豐，新竹市體育會槌球委員會主委莊明豐、總幹事陳寶安陪同下，參加風城盃全國槌球錦標賽暨樂活聯賽開幕典禮。林耕仁說，槌球運動兼具娛樂與團體合作，但場地安全須再強化，未來會持續努力，讓選手們更安心。

中秋節即將到來，林耕仁也與市議員陳治雄、黃文政、黃美慧，議員參選人陳清智、吳青山等人來到「守護弱勢・成就無礙」社區身心障礙者中秋關懷活動，用行動支持弱勢族群。

針對蔡英文總統27日要來竹市，且可能與桃園市長鄭文燦、民進黨新竹市長參選人沈慧虹合體，林耕仁說，總統上次來新竹，是與前新竹市長林智堅參加新竹棒球場開幕戰，結果打了2場就停用，他說林智堅、沈慧虹「落跑二人組」好大喜功，卻差點賠上選手的運動生涯，指蔡總統一定對竹市印象深刻。

至於法務部長蔡清祥將明德外役監典獄長調職查辦，林耕仁則說，「典獄長調職根本只是找人墊背」，他批執政黨面對問題荒腔走板，爭議發生只想卸責，執政黨、法務部、矯正署，上下交相賊，眼見紙包不住火，才逼公務員下台扛責。

但典獄長下台，也無法給悲痛的家屬和不安的民眾交代，林耕仁也再問蔡英文總統，嫌犯在新竹被逮時，警政署被質疑作秀，總統怎麼看？此外，面對家屬欺下瞞上的怒吼及反廢死的訴求，總統答案又是什麼？