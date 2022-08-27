台南明德外役監逃犯林信吾殺害2名警察，驚動全台，花蓮自強外役監受刑人許亞倫、康育豪日前趁「返家探視」脫逃，刑事局公布2人相片與特徵，消息曝光後，網友們發現康育豪從3月就脫逃，至今才公布，氣得在PTT怒罵：「都現在才會公布，以前真的當沒事」、「3/21現在才通緝」、「之前都沒公佈直接吃案」。

照片曝光後，網友們於PTT爆怒留言。（圖／PTT）

據了解，25歲康育豪因詐欺罪入獄，今年3月21日返家探視未歸，獄方通報檢方後即依規發布通緝；29歲許亞倫亦因詐欺罪入獄，本月19日回家探視母親，21日應返監卻未見人影，經聯繫家屬後確定人已離家，有逃逸事實，獄方通報檢方後即發布通緝。

消息曝光後PTT掀起熱烈討論，網友們氣炸留言，康育豪從3月脫逃到現在過了5個月才公布，質疑矯正署是否為把逃犯當一回事：「逃亡5個月，早就整形整完了，是要抓啥」、「台灣真的犯罪天堂」、「所以之前沒公佈是」、「究竟還有多少逾期未歸」、「3月就不見了，現在才通報」、「之前都沒公佈直接吃案」、「以前真的當沒事」、「3/21現在才通緝」、「台灣真安全，路上隨時會遇到逃犯」、「不是逃獄是逾期未歸」。

根據警方提供資料可見，康育豪特徵為濃眉、招風耳；許亞倫身高約169公分、中等身材、右眉上及左眼下分別有3顆星星及「-＋」符號刺青，網友們也笑說：「刺青也太好認」、「三星上將」、「左邊那個演過絕命毒師對不對」、「星星是擊墬數嗎」、「刺那是在cos西索嗎」、「那個臉上刺青的，戴口罩也躲不了啊」。