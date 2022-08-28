台南明德外役監逃犯林信吾殺害2名警察，引起軒然大波，刑事局也公布花蓮縣自強外役監2名逃逸受刑人長相特徵並通緝，桃園市龍潭警分局偵查隊28日清晨逮捕其中之一的29歲許姓通緝犯，全案依通緝案移送桃園地方檢察署代執行。

龍潭警方表示，28日凌晨接獲線報，29歲許姓男子因案服刑於花蓮自強外役監獄，該受刑人返家探親假應於本月22日收假返回監所報到未歸，而許男也已發布通緝，研判資料他可能逃往苗栗區域藏匿，專案小組凌晨在苗栗竹南市區發現他搭乘一部自小客車後，埋伏警力見時機成熟，不費一槍一彈當場將他制伏，詢後全案依通緝案移送桃園地方檢察署代執行。

警方說，根據資料研判許男可能前往苗栗投靠友人，隨即調派優勢警力前往部署查緝，在苗栗竹南市區道路上發現他搭乘的自小客車出現，但許男似乎有察覺警方部署，車輛不斷繞路行駛，專案小組考量他可能隨身攜帶槍枝或其他器械，不敢輕忽，在他許男下車當下見時機成熟立即趨前壓制逮捕，目前仍積極持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案。