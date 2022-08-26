明德外役監受刑人林信吾本月15日返家探親未歸，22日偷車遭台南市警二分局民權派出所員警曹瑞傑、凃明誠查緝，竟持刀殺害2警。凃明誠二姐昨天痛批明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下」，法務部今上午發布杜聰典調離現職靜候調查，杜聰典今天並未出面回應，外役監僅低調表示，尊重長官安排。

台南殺警案引發社會震驚，凶嫌林信吾落網遭查出是明德外役監逃犯，且逃亡長達1周。儘管明德外役監強調，林信吾返家探視未歸，15日當天即已第一時間通報警方，並以脫逃罪刑函送地檢署偵辦，不過，仍無法止住家屬怒火。

凃明誠二姐昨天點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴仕途嗎？」「因為你這樣，明誠跟瑞傑才會慘死荒郊野外」。法務部今針對外役監逃脫一事，矯正署應查明原因究責，調查期間，明德外役監典獄長杜聰典調離現職，靜候調查。

明德外役監今天針對典獄長遭拔官一事，低調表示，一切尊重長官安排，感謝各界關心。