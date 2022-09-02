台南殺警案再引發廢死議題 黃偉哲：不贊成廢死

台南市警二分局民權所2名警員被外役監逃犯殺害殉職，再度引發各界關注廢除死刑的議題。市長黃偉哲今天在議會答詢時，公開表態「不贊成廢除死刑」。

市議員盧崑福今天在台南市議會定期大會進行市政總質詢時，當場詢問黃偉哲「有贊成廢死嗎？」

對此，黃偉哲答詢表示，他不贊成廢死，從過去到現在都不曾贊成廢死；還強調，他當立委14年及將近4年的市長，都不同意廢死。

黃偉哲認為，目前台灣並沒有廢除死刑，法律也仍維持死刑。他的立場始終如一，至今態度都一樣。